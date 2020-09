Agroppi attacca Milik: “Le sue richieste sono eccessive, 6 milioni è un’offesa”

Agroppi duro con Milik

In diretta ai microfoni di Punto Nuovo Show, è intervenuto l’ex allenatore Aldo Agroppi il quale non ha usato mezzi termini per criticare Arek Milik. Ecco quanto ha dichiarato:

“6 milioni di euro l’anno a Milik? Un’offesa alla miseria. Sono cifre assurde per un calciatore che non ha inventato la penicillina o è il salvatore della patria. Onesti, molti anni fa, da presidente del CONI disse che la maggior parte dei presidenti sono ricchi scemi. È passato tantissimo tempo e sono più scemi di prima. Se si vuole mandare a rotoli un campionato con cifre assurde, lo facciano. Milik aveva il coltello dalla parte del manico, quindi se l’è giocata al meglio. Il Napoli ha dovuto cedere alle proposte assurde ed incomprensibili di Milik.”

