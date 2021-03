Sacchi critica Agnelli: “Alla nuova Juve serve un allenatore con un’idea chiara”

Sacchi critica le scelte di Andrea Agnelli

Arrigo Sacchi attraverso un articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport, ha fortemente criticato l’operato del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco quanto riportato:

“Alla nuova Juve serve un allenatore con un’idea chiara. Contro il Porto poco gioco corale e mancavano intensità e motivazioni. Fatico a giudicare Pirlo. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi. Lo scorso anno si è passati da Allegri a Sarri, due tecnici bravissimi, totalmente diversi, mantenendo la stessa squadra. Non è coerente”.

