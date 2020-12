Prime reazioni del mondo Juve alla sentenza del C.O.N.I: “Siamo al ridicolo!”

Il vicedirettore di Tuttojuve, Massimo Pavan, ha commentato la sentenza del Coni su Instagram.

Secondo Pavan, la sentenza del Coni, potrebbe portare ad ulteriori rinvii di altre partite:

“La stagione sta prendendo una brutta piega, chissà come mai la gara recuperata a gennaio nel periodo più intenso per la Juve, siamo al ridicolo… comunque ora tutti coloro che avranno un positivo possono con il parere dell’Asl far rinviare la gara, grazie a chi ha deciso in questo modo…”.

