Da Torino accusano – “Il procuratore ha difeso la furbata del Napoli”

Juventus-Napoli verrà dunque rigiocata, secondo Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve, la data migliore è il 13 gennaio.

Secondo Pavan, Juventus-Napoli non è stata giocata quando dovuto, solo per una furbizia da parte del club di De Laurentiis:

“La Juventus non è fortunata quando si va in tribunale e anche questa volta ci troviamo di fronte ad una decisione assolutamente sconcertante. Una squadra, può decidere quindi, su consiglio dell’Asl con due giocatori non disponibili di non presentarsi ed ottenere di rigiocare la partita.

I bianconeri, quindi, potevano, su consiglio dell’Asl non presentarsi con il Barcellona, non presentarsi con il Crotone e come lei potevano fare tutte le formazioni che invece hanno rispettato il protocollo.

Insomma, la furbata di qualcuno, ha visto un tribunale pronto a sconfessare ben due gradi di giudizio ed un procuratore che è sembrato più un avvocato difensore che altro.

Ora la partita va giocata e che venga giocata il prima possibile, la giocheranno anche il 31 dicembre se fosse possibile, ci auguriamo che si giochi il 13 gennaio al posto della Coppa Italia, ma sarebbe pochi giorni prima di Inter-Juventus, un chiaro modo di falsare un’altra gara. Forse sarebbe meglio spostare la Supercoppa del 20 gennaio, ma anche in questo caso è tutto complicato.

La Juventus la immaginiamo già arrabbiata, da oggi in avanti ci aspettiamo una Juventus più carica ed arrabbiata che mai, una società che ha sempre rispettato le regole e che ha visto qualcun altro trovare delle scuse per non presentarsi con chiare ragioni legate ad infortuni ed altre motivazioni.

Sicuramente la stagione sta prendendo una brutta piega, non per fare del vittimismo, ma vediamo un chiaro intento di mettere i bastoni tra le ruote della Juventus che punta al decimo scudetto consecutivo.”

