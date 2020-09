Pjaca al Genoa in prestito secco ma la Juve ancora non è del tutto convinta

Pjaca è vicino al Genoa. Alla Juve l’ultima parola

Marko Pjaca è molto vicino al vestire la maglia del grifone. La Juventus ancora non ha sciolto le riserve ma l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del 25enne croato sembra molto vicino. Il Genoa molto attivo sul mercato ha da poco ufficializzato gli acquisti di Zajc e Badelj

Marko Pjaca in prestito secco al Genoa. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile accelerata dei rossoblù per l’attaccante croato della Juventus. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, in effetti il Genoa si è avvicinato al 25enne ex Dinamo Zagabria, ma la trattativa non è ancora chiusa. L’ipotesi nata qualche giorno fa ha preso piede e ora le parti si sono avvicinate. Nessun accordo ancora chiuso, ma si è avviato il percorso che può portare alla definizione dell’affare. I rossoblu sono molto attivi sul mercato. Definita la cessione di Pinamonti e ufficializzati gli acquisti di Badelj e Zajc, il grifone punta Ranocchia e Candreva dell’Inter.

