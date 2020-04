Un’ora con Milano Azzurra, trasmissione televisiva sul web realizzata dallo storico Napoli Club : Milano Azzurra

Il Napoli ha un seguito non quantificabile a livello di tifoseria. Secondo recenti sondaggi sarebbero più di sei milioni i tifosi azzurri nel Mondo. Molti affermano che sia una cifra abbastanza corrispondente a quella dei supporter della squadra azzurra. Ma quanti sono effettivamente i tifosi del Napoli? Impossibile rispondere, anche solo in modo approssimativo perché, ai tifosi residenti a Napoli si aggiungono coloro che sono sparsi in Italia ed in tutto il Mondo: tifosi che vivono un legame viscerale con la propria squadra del cuore. La maglia azzurra, infatti, rappresenta il cordone ombelicale con le proprie radici.

Nato nel lontano 1984 – con la presentazione al San Paolo di Diego Armando Maradona– Milano Azzurra è un club storico che ha vissuto il momento più significativo della gloriosa storia del Napoli.

Oggi come ieri, Milano Azzurra è impegnata anche e soprattutto nel ‘sociale’, nella solidarietà verso persone o attività bisognose di un sostegno a livello di immagine per una ripresa in periodi difficili. In un momento drammatico e difficile da gestire, da parte di imprese ed esercenti, per la Pandemia- dovuta al Coronavirus- Milano Azzurra si è adoperata a fornire un supporto morale ed un aiuto alle attività campane bisognose di un appoggio che permetta loro di poter affrontare il presente ed il futuro con minori disagi possibili.

… ed allora una prima iniziativa messa in atto dallo storico e prestigioso Club è stata la creazione sul social Facebook di un gruppo denominato:

Una Iniziativa volta ad aiutare, promuovendo gratuitamente, tutti i ristoratori e negozianti campani sul territorio lombardo che, in questo difficile periodo legato al Covid19, stanno effettuando consegne a domicilio.

A latere di altre lodevoli iniziative, è nata anche una trasmissione televisiva sul Web, realizzata dal Direttivo di Milano Azzurra ed autorizzata dal Presidente del club Vincenzo Pierro, da Magno Ceramico, vicepresidente, da Guido Tafuri, Angelo Biondo e da colui che è il promotore di molte attività, Lino Cascielli, ex presidente e storica figura di un Club in cui ha sempre rivestito un ruolo che ha permesso ad altri di definire Lino: ‘’La storia di Milano Azzurra’’

UN’ORA CON MILANO AZZURRA

E’ la trasmissione che andrà in onda settimanalmente per continuare l’opera intrapresa e sopra descritta del Club. Verranno periodicamente inviatati a partecipare in video membri di Milano Azzurra ed ospiti appartenenti a varie categorie che potranno arricchire, con la loro presenza, un momento di incontro finalizzato alla pubblicizzazione ed al sostegno di quei principi ricalcanti i ‘’Valori Umani’’.

‘’Spesso il concetto di bene assume un significato pragmatico e si identifica con quello di “azione buona”, come nell’espressione “fare del bene”, equivalente a “compiere buone azioni’’. Questa definizione rappresenta il fine ultimo o la partenza da cui ‘’Un’ora con Milano Azzurra’’ intende proseguire e portare avanti con entusiasmo, dedizione e senza alcun ritorno, il cammino intrapreso nel lontano 1984, data di creazione del Club.

A condurre la trasmissione saranno: Lino Cascelli ed i giornalisti Luca Coscia e Vincenzo Vitiello.

