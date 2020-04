Ciro Ferrara: “Koulibaly? Non mi è arrivata la disdetta”

Nel corso della diretta Facebook de Il bello del calcio, l’ex difensore della Juventus Ciro Ferrara ha parlato di Kalidou Koulibaly.

Ferrara ha reso noto di essere il proprietario della casa in cui vive il senegalese e di non aver ricevuto nessun avviso di disdetta:

Gattuso ha idee che si possono sposare bene con il futuro del Napoli. Rino è uno che non ha paura di scontrarsi con i giocatori, parla in faccia a tutti ed è pronto a concedere seconde chance. Sul mercato non ci sono molti giocatori al livello di Koulibaly, se dovesse partire sarà difficile rimpiazzarlo per il Napoli. Nonostante qualche errore di troppo, Kalidou è uno dei migliori al mondo inoltre gli sono legato perchè affitta casa mia, ad oggi nessun avviso di disdetta.”

