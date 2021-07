Calciomercato, il Napoli spinge per Emerson Palmieri

Il Napoli sempre su Emerson Palmieri

Emerson Palmieri resta l’obiettivo numero uno del mercato del Napoli, che ha bisogno di un rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, il club azzurro ha proposto due opzioni per il trasferimento al Chelsea. Ecco quanto riportato:

“Fra i nomi più caldi di questa prima parte di calciomercato estivo, c’è sicuramente Emerson Palmieri, esterno sinistro del Chelsea e della Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore italobrasiliano non è stato al centro dei progetti dei Blues nell’ultima stagione, specie dall’arrivo di Tuchel in panchina e potrebbe essere in uscita da Stanford Bridge. Prima però la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fra tutte Mario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile. Il rappresentante di Robert Lewandowski è infatti molto rispettato e ascoltato dal presidente del Chelsea e nel suo nuovo ruolo potrebbe così facilitare la trattativa per l’uscita di Emerson dal club londinese. Spalletti spera in direzione Napoli, il mercato presto indicherà dove. “

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis fai complimenti ad Insigne: “Eurogoal di Lorenzo, efficace e concentrato”

Calciomercato, per il centrocampo si punta a Grillitsch

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il manifesto sovranista e l’ennesimo scontro tra Letta e Salvini