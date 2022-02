Clima teso in casa Lazio, Sarri pensa all’addio a fine stagione

Sarri può dire addio alla Lazio

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, in casa Lazio c’è molta tensione dopo lo sfogo i Maurizio Sarri sul mercato deludente dei biancocelesti. L’ex di Napoli e Juventus avrebbe voluto dei rinforzi, per poter esprimere al meglio il suo calcio ma Lotito non l’ha accontentato. Lo stesso, deluso da questa situazione, starebbe pensando di non rinnovare il suo contratto e dire addio al club biancoceleste. In settimana gli stessi tifosi hanno contestato l’operato della dirigenza sul mercato, schierandosi così dalla parte dell’allenatore.

