Ospina sta bene e vuole giocare, a Venezia possibile esclusione di Meret

Opsina può superare Meret

David Opsina, dopo l’infortunio subito nell’ultima gara di campionato, è tornato ad allenarsi con il gruppo e si candida per un posto da titolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il colombiano potrebbe scalzare Meret che fino a ieri era dato come sicuro titolare. Spalletti ne valuterà le condizioni fisiche, decidendo solo domani su chi schierare dal primo minuto tra i pali. Opsina ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, ma il mister azzurro alla fine potrebbe decidere di non rischiarlo.

