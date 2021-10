Torino-Napoli, Meret tra i pali: Ospina in Colombia fino a sabato

Mentre David Ospina tornerà dalla Colombia sabato, Alex Meret sarà in campo per la sfida tra Napoli e Torino.

Le Nazionali hanno messo in pausa il campionato ed alcuni giocatori sono partiti per disputare le gare all’estero. Tra questi c’è David Ospina, impegnato con la Colombia. Il difensore estremo tornerà a Napoli il prossimo sabato, dunque per la sfida in programma il prossimo 17 ottobre il club partenopeo deve affidarsi ad Alex Meret.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport:

“L’ultimo rientro annunciato? Quello di Ospina, tanto per cambiare: David giocherà giovedì con la Colombia e dunque rientrerà in sede sabato, proprio come accadde con la Juve. Solite maratone, si: ma questa volta, almeno, Meret è assolutamente pronto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano parla di scudetto ed afferma: “Il Napoli è la terza incomoda”

Torino, procede il recupero di Belotti: contro il Napoli ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Guillermo Mariotto: “Amavo una donna, ma era possessiva e così ho capito che ero gay”