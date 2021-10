Napoli: Lobotka ritorna dopo la sosta ma per Ounas ci vorrà più tempo

Il Corriere dello Sport si concentra sulla situazione di due giocatori del Napoli: Adam Ounas e Stanislav Lobotka.

In attesa del campionato, il Corriere dello Sport riporta le condizioni di Stanislav Lobotka ed Adam Ounas. Se il primo è prossimo al recupero e potrebbe tornare disponibile anche per il prossimo match, non si può dire lo stesso di Adam Ounas. Per l’attaccante infatti i tempi di recupero sarebbero più lunghi.

“Per quel che riguarda la squadra, Lobotka ha osservato anche ieri la sua tabella di lavoro personalizzato in campo e si candida a rientrare dopo la sosta, mentre Ounas è ancora alle prese con palestre e terapie per cominciare a smaltire il problema muscolare rimediato rimediato neanche una settimana fa.”

