Il campionato è in pausa, ma la Serie A si prepara già per le prossime sfide. Il Torino sfiderà il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona e Calciomercato.com si è espresso proprio sulla situazione attuale in casa granata. Il capitano del Torino Andrea Belotti è infatti prossimo al recupero, sicuramente potrà dare il suo contributo per la sfida in questione, in programma domenica 17 ottobre.