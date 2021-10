Napoli, report allenamento: risentimento muscolare per Malcuit

Al termine dell’allenamento odierno del Napoli, Kevin Malcuit ha accusato un risentimento muscolare.

Come tutti i giorni il Napoli è sceso in campo per l’allenamento mattutino. Nella giornata di oggi c’è stata anche una gara amichevole con gli azzurrini, conclusasi con due reti di Dries Mertens, una di Diego Demme ed una di Matteo Politano. La SSC Napoli ha pubblicato come sempre il report della seduta. Oltre ad aggiornare tutti sulle condizioni di Stanislav Lobotka ed Adam Ounas, ha annunciato che Kevin Malcuit ha accusato un risentimento muscolare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Causio: “Attenti alla Juve, Allegri avrà delle grandi soddisfazioni”

Calciomercato, in estate possibile addio con Manolas. Si punta a Bremer

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Guillermo Mariotto: “Amavo una donna, ma era possessiva e così ho capito che ero gay”