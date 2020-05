Parma, il ds Faggiano:”Contro la Spal una partita finta, tra 10 dirò tutto”

Il ds del Parma torna alla partita contro la Spal

Daniele Faggioa, direttore sporticvo del Prma, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio24 esprimendo la sua opinione in merito ad una possibile ripresa del campionato. Inoltre, è tornato a parlare del caos prima del match contro la Spal. Ecco quanto dichiarato:

“Ritiro? Eravamo pronti e abbiamo preferito mantenere questo iter, vedremo poi se usciranno altri comunicati con nuove idee. Noi ci siamo preparati per un protocollo che poi però non è stato ratificato. Ci siamo adeguati e abbiamo fatto il massimo per rispettare il documento. Abbiamo iniziato come era stato deciso in precedenza. Un po’ di staff al momento si trova in albergo a 100 metri dal centro sportivo di Collecchio, con un piano e un ingresso dedicato solo per noi. Non abbiamo guardato a ciò che facevano gli altri, abbiamo pensato a noi. abbiamo rispettato un iter ben preciso e non pensavamo che quel protocollo non andasse bene a nessuno. Mi dispiace, se ne poteva parlare in precedenza invece di sentire discorsi senza capo né coda nel corso delle riunioni. Il calcio è lavoro, se i risultati si ottengono giocando e qualcuno non vuole scendere in campo, lo dicesse. Mi hanno fatto giocare contro la SPAL una partita finta, tra dieci anni racconterò anche cosa è successo. Il signor Petagna ha parlato di “brutto allenamento”. C’era qualcuno che non voleva che la partita venisse disputata, ci sono stati 15 giorni per decidere e mi scrivete a mezz’ora dal fischio d’inizio? Ma io vi ammazzo a tutti.”

