Da Torino bocciatura per Milik:”Non è Hiuguain, sarebbe un passo indietro”

Continuano le voci che vorrebbero Milik alla Juventus, ma non tutti sono d’accordo su un suo eventuale arrivo

Nelle ultime settimane, le voci su un possibile arrivo in maglia bianconera di Milik erano fortissime. Ma non tutti erano convinti della scelta del Polacco, sollevando parecchi dubbi che l’attaccante in forza al Napoli fosse il rinforzo adatto. Tutto questo, viene confermato dall’editoriale di Tuttojuve.com che scrive:

“In casa Juve, comunque, continuano a guardarsi intorno e valutano quelle che possono essere le alternative. Maurito Icardi sembra un’opzione veramente difficile da realizzarsi, mentre risale il nome e le quotazioni di Arkadiusz Milik. Il Napoli chiede quaranta milioni, la Juventus non ha la minima intenzione di spendere così tanto e propone una trentina di milioni al massimo o una contropartita tecnica come Daniele Rugani. Milik? Il polacco, rappresenterebbe un giocatore di buon livello, utile, ma non un calciatore di primo piano, vista la buona media gol ma non sarebbe del livello di Gonzalo Higuain, forse un passo indietro. Sicuramente in casa Juve se si vuol prendere un calciatore di primo piano, si potrebbe puntare su Timo Werner, ovviamente costa di più, non trenta ma sessanta milioni ma sicuramente stiamo parlando di un attaccante che in Italia potrebbe realmente fare molto bene.”

