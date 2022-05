Dichiarazioni De Laurentiis: “Pronti per i lavori al Maradona, ma non è facile”

Aurelio De Laurentiis parla dei lavori in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Palazzo San Giacomo ed ha parlato dei lavori che sono in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Il Sindaco ha detto che dello Stadio deve occuparsi lui e con il suo aiuto lo faremo diventare bellissimo. per far sì che ciò accada dobbiamo guardare anche ai servizi e ai trasporti. La struttura dovrà funzionare tutti i giorni ma per fare ciò servono i tempi giusti. Non è però facile, perché con la ndrangheta e la camorra è difficile fare fuori gli hooligans come in Inghilterra. Siamo pronti a fare uno Stadio all’altezza di Napoli.”

