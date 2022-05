Dichiarazioni De Laurentiis, il Presidente attacca opinionisti delle TV locali

Aurelio De Laurentiis contro gli opinionisti delle tv locali. Non è la prima volta, ma anche oggi in conferenza stampa il presidente non le ha mandate a dire: “Voi dite sempre che non siamo organizzati, che manca Tizio, manca Caio. Si vede che molti vogliono farsi assumere e quindi vi spingono, vi danno dei gettoni di presenza per dire cose che non stanno né in cielo né in terra. ‘De Laurentiis ha una gestione padronale, da padre padrone’, si dice. Ma io mi interesso delle mie cose, anche nei film, nelle serie tv, nelle sale cinematografiche. Sono connesso in video anche con l’America sempre perché ci sono 350 dipendenti lì che stanno lavorando a una cosa mia, è normale che mi interessi. Ogni tanto leggo qualcuno, a cui forse non gli gira bene, che dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra”.