A sorpresa, in conferenza stampa, prima del Torino, si è presentato lo staff tecnico e non Luciano Spalletti. Valter De Maggio ha dichiarato in diretta: “Forse Spalletti vuole dare luce a tutto il suo staff per la conquista della Champions, ma la comunicazione della società ieri era: Spalletti domani in conferenza. Vediamo se parla dopo. Per ora non c’è”. Poi gli aggiornamenti: “Spalletti non parlerà”.