Alvino: “Napoli accordo con Osimhen, trattativa col Lille per inserire Ounas”

Alvino sicuro che il Napoli ha l’accordo con Osimhen ma non con il Lille, nella trattativa vorrebbero inserire Ounas come parziale contropartita.

Carlo Alvino, si è soffermato sull’affare-Osimhen ai microfoni di ‘Radio Goal’

Carlo Alvino, si è soffermato sull’affare-Osimhen, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’.

Alvino:

“Finora sono rimasto in silenzio su Osimhen per capire prima meglio la situazione. Osimhen è stato a Napoli col permesso del Lille, che detiene il suo cartellino. Il blitz del giocatore mi fa capire che l’accordo tra il Napoli e Osimhen c’è già, quello tra Napoli e Lille non c’è ancora.

Ma se il club francese ha dato il permesso a Osimhen vuol dire che c’è stato già un abboccamento col Napoli. Si discute sull’inserimento di Ounas come parziale contropartita tecnica. Oltre a Ounas, ballano ancora diversi milioni tra domanda e offerta”.

