Torino-Napoli, Berisha: “Ho studiato bene Insigne, peccato per il gol subito”

Etrit Berisha ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Quest’anno abbiamo costruito un bel gruppo per il futuro, si è visto anche nella sfida contro il Napoli. La vittoria dell’avversario è stato deciso da un episodio per noi sfortunato; la deviazione che ha portato al gol di Fabian è stata del tutto casale. Avevo studiato Insigne e mi sono buttato a destra perché gli ultimi rigori li ha tirati lì, poi sono stato anche fortunato. Il Napoli mi ha impressionato più di Milan ed Inter sotto alcuni aspetti; nel primo tempo non sono riusciti a fare nulla. Belotti stava per colpire ma Ospina è stato bravo.”

