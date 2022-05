Napoli, futuro Gaetano: De Laurentiis avrebbe già in mente una decisione

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe già orientato ad una decisione circa il futuro di Gianluca Gaetano.

Quale sarà il futuro di Gianluca Gaetano? Il giocatore di proprietà del Napoli sta attualmente disputando il campionato con la Cremonese che è da poco salita in Serie A. Gaetano è stato fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo, per questo motivo in questi giorni si è molto parlato del suo futuro. La domanda che ci si pone è: il giocatore disputerà la prossima stagione con il club partenopeo.

Il giornalista di Marco Giordano ha pubblicato una notizia relativa proprio alla questione affermando che il Presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando personalmente il giovane. Nessuna decisione è stata ancora presa ma le sensazioni sono molto positive.

Ecco quanto si legge su Calciomercato.it:

“Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona: sta disegnando il futuro del Napoli con il tecnico ed i suoi più stretti collaboratori. La stagione di Gaetano è stata monitorata, seguita con estrema attenzione. Le recensioni sono molto più che positive: le sensazioni sono quelle di avere un giocatore ormai pronto per far parte della rosa.”

