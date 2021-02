L’altra Campania – Il Palermo sbanca il “Liguori”, Turris a picco

Dal nostro inviato- Continua i periodo nero della Turris che perde 1-2 in casa contro il Palermo.

La squadra di mister Fabiano non riesce ad invertire la rotta iniziata in questo 2021 in cui non ha ancora trovato il successo. Di certo si è visto qualcosa in più sul profilo del gioco rispetto alle ultime uscite, ma ancora troppo poco per risalire la china.

Il Palermo parte subito forte e, dopo appena 2′, si rende pericoloso con il colpo di testa di Palazzi che svetta nell’area piccola, Abagnale ha un riflesso felino e respinge.

Al 15′ il vantaggio ospite: cross dalla sinistra di Martin il portiere Abagnale chiama la palla ma esce a vuoto e Lucca, di testa, insacca.

La Turris prova a reagire con il colpo di testa di Persano su cross di Esempio ma la palla è debole e fuori misura.

Alla mezz’ora occasionissima dei corallini con Persano che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, impatta a colpo sicuro ma Pelagotti d’istinto, devia.

I rosanero sembrano in controllo del match ma qualche secondo prima che l’arbitro fischi la fine del primo tempo, Romano fa partire un gran destro dal limite che buca le mani di Pelagotti.

In avvio di ripresa, però nuovo vantaggio palermitano con il tocco ravvicinato di Lucca sul cross dalla destra di Rauti.

La gara vivacchia fino al 21′ quando ancora Lucca sfiora la rete con un colpo di testa di poco a lato.

Al 26′ la Turris ha un’occasionissima per pareggiare quando De Rose sbaglia il disimpegno, mandando Ventola in porta. Il fantasista, però, perde l’attimo per concludere e si fa anticipare.

Al 45′ Giannone, su calcio di punizione, sfiora il palo ed il pareggio.

Per la squadra di Torre del Greco, è la quinta sconfitta nelle ultime quattro gare.

