Napoli, situazione Hermoso in stand by: accordo non trovato

La situazione tra il Napoli e Mario Hermoso sarebbe attualmente in stand by in quanto non si riuscirebbe a trovare il giusto accordo.

Tra gli obiettivi del Napoli ci sarebbe il difensore dell’Atletico Madrid Mario Hermoso. Nonostante ciò ad oggi la trattiva sarebbe ferma in quanto le due parti non sarebbero ancora riuscite a trovare l’accordo giusto per la fumata bianca.

Di seguito ecco quanto riportato da Repubblica in merito alla situazione:

“Resta in stand-by Mario Hermoso (che ha una proposta dal Besitkas soprattutto): non c’è intesa con lo spagnolo sull’ingaggio che punta ad un contratto importante dopo aver lasciato l’Atletico Madrid. Il Napoli resta vigile e presto dovrà accelerare per sistemare la difesa.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Di Lorenzo, prevista conferenza stampa la prossima settimana

Napoli, Osimhen non andrà via per meno di 100 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi