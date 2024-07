Dopo l’eliminazione agli Europei 2024 la panchina della Nazionale italiana potrebbe non essere più occupata da Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti potrebbe essere già sostituito sulla panchina della Nazionale italiana.

L’indiscrezione è stata riportata dal quotidiano La Stampa, che ha parlato anche di due ipotesi:

“Luciano Spalletti si ritrova in una posizione non più dominante. La data del 4 novembre può segnarne il nuovo confine perché, dal giorno dopo, la nuova governance ne giudicherà l’operato in Nations League con esiti anche sorprendenti: se il ct del disastro tedesco non darà risposte in empatia e gioco tra settembre o ottobre certificherebbe il secondo fallimento in poco più di un anno, troppo per non dover correre ai ripari. Tradotto: una presidente appena eletto sarebbe legittimato a dar vita ad un nuovo progetto tecnico per non mettere a rischio il nostro cammino verso il Mondiale 2026 che comincerebbe il prossimo marzo. Uno scenario raccontato con eccessiva fretta? No, uno scenario realistico. Spalletti è uno dei responsabili di quella che Abodi chiama «resa morale». Non l’unico, ma tra i principali. E se Gravina verrà giudicato nelle urne, il ct toscano dovrà superare gli ostacoli Francia, Israele e Belgio in campo: il risultato sarà importante, l’atteggiamento ancora di più. Un padre della patria calcistica pronto a dare il suo contributo c’è già: Claudio Ranieri. E senza scomodare i padri della patria del nostro pallone, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi alla finestra. Il caso è Nazionale.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Di Lorenzo, prevista conferenza stampa la prossima settimana

Napoli, Osimhen non andrà via per meno di 100 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi