Napoli, Osimhen non andrà via per meno di 100 milioni

Secondo Sportmediaset il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non lascerà andar via Victor Osimhen per meno di 100 milioni.

Il futuro di Victor Osimhen non sarebbe ancora stato definito, ma probabilmente sarà lontano da Napoli. Numerosi club avrebbero dimostrato un interesse per l’attaccante nigeriano, nonostante ciò nessuna trattativa sembra essere in ballo a causa anche della clausola a lui legata. Aurelio De Laurentiis però sembra deciso: non accetterà offerte al di sotto dei 100 miloni.

Di seguito le parole di Sportmediaset sulla situazione:

“Tutto fermo invece sul fronte d’attacco, dove tutto ruota attorno a Victor Osimhen. Sull’attaccante nigeriano c’è la famosa clausola da 130 milioni, ritenuta alta dalle pretendenti in Premier (Arsenal, Chelsea, United) e dal Psg. De Laurentiis potrebbe ascoltare offerte ma comunque non al di sotto dei 100 milioni. Insomma per ora di concreto c’è poco e il giocatore è in attesa: potrebbe presentarsi in ritiro con Conte per poi capire il suo futuro.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Napoli, anche il Besiktas pensa ad Hermoso

Rinnovo Kvaratskhelia ancora fermo, si attende un nuovo incontro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi cap“