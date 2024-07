Chelsea su Osimhen, De Laurentiis abbassa il prezzo

Il Chelsea sarebbe tornato sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen: la notizia arriva direttamente dall’Inghilterra.

Il Chelsea sarebbe ancora in corsa per Victor Osimhen. D’altra parte Aurelio De Laurentiis avrebbe abbassato il prezzo del giocatore. Se prima infatti la cifra sarebbe dovuta essere su 120 milioni, adesso si aggirerebbe intorno ai 100.

La notizia è arrivata dall’Inghilterra, in particolare dal quotidiano The Telegraph, ed è stata poi ripresa da Tuttomercatoweb:

“Il Chelsea torna su Victor Osiimhen: il Napoli ha abbassato le pretese. Questa la notizia che arriva dal The Telegraph, con i Blues che pensano anche al nigeriano dopo che, nelle scorse settimane, il club aveva deciso di virare su altri obiettivi visti i 120 milioni di euro chiesti dagli azzurri. Ora, però, secondo fonti inglesi pare che il Napoli abbia abbassato le proprie pretese e ridotto il prezzo iniziale a 100 milioni di euro. Le difficoltà nel trovare acquirenti avrebbe indotto Aurelio De Laurentiis a questa mossa per attirare club interessati all’attaccante classe ’98. Ricordiamo che nel Chlesea gioca Romelu Lukaku, primo obiettivo per l’attacco di Antonio Conte, che potrebbe eventualmente entrare nella trattativa tra club azzurro e Chelsea.”

