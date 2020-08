Pirlo allenatore della Juventus? La reazione di Gattuso alla notizia

La simpatica reazione di Gennaro Gattuso alla notizia di Pirlo allenatore della Juventus

Gennaro Gattuso non si smentisce mai. Al termine di Barcellona-Napoli i cronisti di Sky Sport gli hanno chiesto cosa pensasse di Pirlo nuovo allenatore della Juventus:

“Pirlo allenatore della Juventus? Adesso sono ca**i suoi (ha risposto con un sorriso, ndr)”. La risposta ha subto strappato un sorriso ai presenti in studio. Ringhio ci ha tenuto poi a precisare: “Beato lui che ha cominciato subito alla Juventus, io ho detto così perché il mestiere è difficile”.

In chiusura chiama in causa anche Capello: “Bisogna studiare, lavorare, si dorme poco, non basta aver fatto una grande carriera. Un grande in bocca al lupo a Pirlo. Penso che chi è stato un grande calciatore deve togliersi il prima possibile i gradi del calciatore. Questo mestiere non si fa solo leggendo i libri. Capello è in studio e può dirlo.

