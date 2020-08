Calciomercato, Giuntoli incontra l’agente di Rashica. Accordo per Bogà

Giuntoli cerca di chiudere per un esterno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per trovare il sostituto di Josè Callejon. In cima alla lista c’è sempre Jeremie Bogà, ma bisogna convincere il Sassuolo. Giuntoli ha un accorso di massima con i procuratore del giocatore, ma il club neroverde continua a respingere gli assalti azzurri. C’è un ritorno di fiamma per Rashica, vecchio pallino del Napoli. Giuntoli, avrebbe incontrato i suoi procuratori mercoledi’ scorso a Milano.

