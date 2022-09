Napoli: addio alla maglia con il volto di Maradona

Il Napoli non potrà più utilizzare la faccia di Maradona sulle maglie da gioco. A deciderlo è stato il giudice Andrea Vassallo della seconda sezione civile del tribunale di Napoli. Il quotidiano Repubblica riferisce che il giudice ha dato ragione a Jorge Sebastian Baglietto, amministratore giudiziario che cura gli interessi dei 5 eredi di Maradona contro Stefano Ceci, imprenditore campano che ne aveva comprato i diritti. Il giudice, si legge ha: “considerato il contratto stipulato come “lesivo delle aspettative patrimoniali” perché “simbolo planetario del calcio, riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo”, inibendo Ceci e autorizzando un sequestro di 150 mila euro”.