Napoli, infortunio Politano: quanto dura il periodo di stop

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato costretto a lasciare il ritiro con la Nazionale italiana a causa di un infortunio.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è stato protagonista di un infortunio alla caviglia destra. Il trauma distorsivo lo ha costretto a lasciare il ritiro con la Nazionale italiana e fare ritorno a Napoli.

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sui presunti tempi di stop, che dovrebbero fortunatamente essere piuttosto brevi:

“Uno stop di sette giorni per Politano, quindi riprenderà gli allenamenti più o men a metà della prossima settimana e dovrebbe essere quindi regolarmente disponibile per il match del primo ottobre contro il Torino subito dopo la sosta. Un recupero molto importante perché l’ex interista è stato tra i migliori in campo con il Milan e ha avuto il grande merito di segnare il calcio di rigore che, il secondo gol consecutivo dal dischetto dopo quello contro i Rangers.”

Fonte foto: Facebook, Matteo Politano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cittadinanza onoraria a Mertens: c’è la data della cerimonia

Lozano: “Mi sento bene fisicamente, vi dico perché non ho giocato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici