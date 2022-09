Napoli, ex allenatore Zerbin: “Percepisce qualsiasi ruolo”

Francesco Modesto, ex allenatore dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC.

Alessio Zerbin sta crescendo sempre di più all’interno del Napoli. Ne ha parlato anche il suo ex allenatore Francesco Modesto ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Modesto è molto felice del percorso di Alessio Zerbin all’interno del Napoli, di seguito le sue parole:

“È intelligente a livello tattico, talmente tanto che riesce a percepire qualsiasi ruolo. Ha grande strappo, si sa muovere, nell’1 contro 1 è molto bravo, può fare tanti ruoli. Adesso lo stanno provando mezz’ala perché sarà più offensivo ma anche difensivo, può giocare anche a piede invertito. Ha determinazione, forza, senso di sacrificio e motore. Zerbin si è guadagnato la fiducia in allenamento, non credo che mister Spalletti non abbia conoscenza. Il ragazzo è stato bravo a mettersi a disposizione, gli ha dato tante sicurezze ed ha dimostrato che può giocare nel Napoli.”

