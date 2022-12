Napoli, agente Demme: “Fino ad ora nessuna proposta invitante”

Mario Busiello, agente del centrocampista Diego Demme, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Mario Busiello, agente del giocatore del Napoli Diego Demme, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il tema principale è il futuro del giocatore italo tedesco, attualmente tutt’altro che scontato. Diego Demme ha infatti chiesto più spazio in campo durante le competizioni, al contempo si starebbe guardando intorno per una nuova eventuale esperienza.

Ad oggi non sarebbero arrivate offerte importanti per il centrocampista, per questo motivo per il momento Diego Demme dovrebbe restare nel club azzurro.

“Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante che possa ambire a lasciare Napoli. Se non dovessero arrivare delle offerte ben precise nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli almeno per i prossimi sei mesi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arriva la ‘bomba di Kvara: scatta l’allerta Capodanno a Napoli

Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out: ecco quanti saranno i supporter azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta-AZ, l’errore di Palomino è clamoroso: gli olandesi passano dopo 27 secondi