Nando De Napoli, ex giocatore azzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista Piotr Zielinski.

“Il Napoli ha cambiato tanto e non me l’aspettavo. Spalletti però è rimasto. È un allenatore molto competente, in gamba, con una rosa di calciatori importanti e li sta facendo rendere al massimo. Complimenti alla società che ha fatto gli acquisti giusti. Spalletti ha trovato il ruolo giusto per Piotr Zielinski, che è in grande forma e mi sta sorprendendo. È stato aspettato tanto ma per chi capisce di calcio è giocatore vero.”