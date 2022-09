Benevento, anche Paolo Cannavaro nello staff di suo fratello

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento; all’interno del suo staff c’è anche suo fratello Paolo.

Il Benevento ha annunciato che Fabio Cannavaro è il nuovo tecnico della prima squadra. L’ex Capitano della Nazionale italiana campione del mondo ha chiesto anche a suo fratello di far parte del suo staff. Parliamo dell’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Cannavaro non è per nulla spaventato anche se sa che è un incarico complicato anche perché il Benevento ha vinto solo 2 gare nelle prime sei di campionato. Ma è preparato, carico, porta il fratello Paolo che è stato, forse, determinante nella decisione di non aspettare più altre chiamate. L’ingaggio lo ha trovato grazie a se stesso, al suo nome, alla sua fame. E anche per la mossa del ds Foggia che ha avuto la tenacia di chiamarlo e provarci, visto che sono entrambi di Loggetta. Perché mica facile telefonare al Pallone d’Oro del 2006, l’icona del calcio italiano, la stella di Berlino e dire: Ti va di venire a Benevento?”

