Mazzarri bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Monza: le pagelle

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato bocciato dai maggiori quotidiani dopo il pareggio contro il Monza.

La sfida tra Napoli e Monza è terminata con il risultato di 0-0 ed il tecnico Walter Mazzarri ha ricevuto voti bassi nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Di seguito quanto si legge in merito:

Il Mattino – 5,5: “La confusione tattica è totale. Ovvio Paladino con il suo uomo su uomo, con le marcature con la clava, fa quello che deve fare. Meglio il secondo tempo con un ritmo più alto: Meret lo salva dal disastro. Fa entrare Simeone inspiegabilmente solo all’82’, la squadra mostra un po’ di cuore ma il finale è ancora una volta un arrembaggio poco concreto. Troppe assenze, vero, ma servono atti di coraggio. Che non si intravedono.”

Tuttomercatoweb – 5: “Napoli confuso come e più di prima. Le idee offensive sono poche e vaghe: alla squadra manca serenità nei momenti decisivi della partita e anche oggi ha rischiato di perderla. Ma lo 0-0 sposta poco o nulla: meritati i fischi dopo il fischio finale.”

Corriere dello Sport – 5: “Quattro occasioni colossali, 25 tiri (19 in area, 9 nello specchio) e il 58.3% di possesso: eppure si dirà che a salvare il Napoli dalla sesta sconfitta della sua gestione, la terza consecutiva, è stato Meret parando il rigore. Squadra dominante ma bloccata, nervosissima, incapace di segnare, a 5 dietro. E il Cholito dentro all’85’ è un paradosso.”

Gazzetta – 4,5: “Tra il Napoli di Garcia ed il suo non si vedono differenze sensibili sotto alcun punto di vista. La squadra è sfilacciata, non sembra solida e questa per un tecnico è una colpa grave.”

