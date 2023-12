Napoli-Monza, Meret: “Gara buona ma scontenti dell’esito”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro il Monza.

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Monza. L’estremo difensore azzurro si è detto contento del rigore parato ma non per il risultato finale.

Di seguito quanto dichiarato:

“Non siamo contenti del risultato, volevamo la vittoria a tutti i costi. La partita che abbiamo fatto è stata abbastanza buona dal punto di vista difensivo anche a parte il rigore, però davanti qualcosa è mancato. Manca un po’ di incisività e precisione, anche se abbiamo creato di più rispetto alle ultime sfide. Dobbiamo fare gol e concretizzare di più. Ci dispiace, sappiamo che non stiamo vivendo un momento positivo ma questo è il risultato. Dobbiamo pensare a lavorare per la prossima partita. Sappiamo che la classifica non è delle migliori, ma dobbiamo continuare con il nostro lavoro e cercare di vincere delle partite. Solo cosi possiamo ritrovare la giusta serenità e continuità. Dobbiamo dare tutto, dal primo all’ultimo, e risollevare la situazione. Nel 2024 vorrei ritorvare la squadra che si è un po’ persa nelle ultime gare. Dobbiamo essere più incisivi e tornare alla vittoria. Ringrazio i tifosi che ci sostengono sempre. Io cerco di farmi trovare sempre pronto.”

