Meret vuole restare a Napoli, il rinnovo è possibile

Il quotidiano Il Mattino si è focalizzato sul portiere del Napoli Alex Meret e sul suo possibile rinnovo con il club.

Da tempo si parla del rinnovo di Alex Meret con il Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino riprende la questione definendo possibile il prolungamento dell’accordo tra l’estremo difensore ed il club azzurro.

Secondo quanto si legge l’intenzione del portiere sarebbe proprio la permanenza nel club.

“il rendimento di Meret è migliorato sempre più nelle ultime partite”. Per lui il rigore parato ieri sera “è stato una sorta di sliding door: pochi minuti prima del penalty, infatti, il portiere azzurro stava per gettare la spugna”, invece ha stretto i denti, è rimasto in campo per la parata decisiva e poi è uscito poco dopo per infortunio. Si tratta di un risentimento alla coscia sinistra. Il Mattino si interroga anche su quale sarà il futuro di Meret, il cui contratto con il Napoli scade a giugno 2024: “La scorsa estate tutto sembrava impossibile per Meret, ma il rinnovo anche solo di una stagione aveva cambiato le cose”. Il titolare in porta resta lui e il Napoli alla fine potrebbe anche rinnovargli il contratto di un altro anno attivando l’opzione già prevista. “Da settimane il procuratore di Meret prova a mandare messaggi: sediamoci e parliamone. Perchè al contrario delle tensioni vissute in estate, il clima fra le parti ad oggi è sereno. E poi Meret è felice a Napoli. Al netto delle troppe critiche.”

