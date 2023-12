La Gazzetta dello Sport – Samardzic primo obiettivo di ADL: vuole rivoluzionare la squadra

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sull’Interesse di ADL per Samardzic. Il Napoli è alla ricerca disperata di giocatori pronti a scommettere sul progetto azzurro, per provare a credere ancora, almeno, in un posto in Champions League. La rivoluzione avrà inizio a gennaio, ma verrà completata la prossima estate.

“Mazzarri ha chiesto un difensore centrale veloce e di esperienza, poi un centrocampista che possa sostituire Anguissa, impegnato almeno per tutto gennaio in Coppa d’Africa, e un terzino destro che dia il cambio a Di Lorenzo. Occhio però, che con l’addio di Elmas i centrocampisti potrebbe diventare anche due.

A centrocampo il primo obiettivo è Samardzic (verrebbero girati i 20 milioni incassati per Elmas), talento dell’Udinese che da queste parti piace da un po’ e che potrebbe anche prendere il posto in futuro di Zielinski (in scadenza, con rinnovo fermo e Inter in agguato); poi per il ruolo di vice Anguissa piacciono Hojbjerg del Tottenham e Soumaré del Siviglia: se i club aprono al prestito, la trattativa per uno dei due può decollare. Dietro il preferito è Mazzocchi per cui la Salernitana chiede 5 milioni contro l’1,5 offerti dal Napoli; se l’affare non si sblocca a breve, il Napoli virerà su Faraoni”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

