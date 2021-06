Obiettivo Emerson Palmieri: ma il Napoli valuta un’alternativa low-cost

Obiettivo Emerson Palmieri sempre più complicato, il Napoli valuta come alternativa Reinildo Mandava del Lille.

In seguito al forte corteggiamento nei confronti di Emerson Palmieri, il Napoli cerca valide alternative e ne sceglie una low-cost.

Il Corriere dello Sport scrive: “Reinildo Mandava, ha ventisette anni, è mancino e rientra nei piani del Napoli. È stato uno dei segreti della squadra di Galtier. Il suo agente, Manuel Tomas, ha incontrato il ds Giuntoli a Castel Volturno. L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi. Il Lille lo ha acquistato per tre milioni alla fine di gennaio del 2019. Sessanta presenze tra Ligue 1 e coppe. Ha il contratto in scadenza nel 2022. Il suo cartellino costa intorno ai sei milioni. Mandava può diventare una soluzione per Spalletti: il Lille aspetta una risposta dal Napoli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nessun ripensamento su Maksimovic. Non ci sarà rinnovo

Giuntoli smentisce: “Camara non ci interessa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Rabbi a Davide Donadei: “Facciamo un figlio”, ma stanno insieme da solo 4 mesi