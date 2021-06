Figc boccia il trust di Lotito: futuro della Salernitana in bilico

La Figc boccia la proposta di trust: la Salernitana rischia di non salire in Serie A. Lotito ha tempo fino a sabato alle 20 per apportare le giuste correzioni.

Lotito rischia: futuro della Salernitana in bilico.

Secondo le notizie riportate dall’Ansa, la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie della Salernitana, dando loro tempo fino a sabato alle 20 per apportare le dovute correzioni.

La Figc evidenzia: “In virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e le regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio “blind trust”. Inoltre, la Figc, rileva he non vi è stata alcuna assicurazione sull’indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti”.