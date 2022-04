Zanoli è pronto al bis: non è solo una promessa estiva, durerà nel tempo

Corriere del Mezzogiorno – Spalletti è pronto a rilanciare Zanoli contro la Fiorentina.

Alessandro Zanoli è pronto a rientrare titolare, ma questa volta al Maradona:

“Di Lorenzo non è ancora pronto e Malcuit è in condizioni precarie. Ecco, quindi, un’altra chance dopo la bella prova del Gewiss Stadium: assist a Mertens, rigore procurato dal belga e trasformato da Insigne. E non solo. Zona presidiata con precisione e con poche sbavature. La «prima» da titolare è stata un successo, ora si attende la replica ma sarà anche un’altra sorta di prima volta al Maradona”. E sul futuro: “Zanoli non è solo una promessa estiva ma che può durare nel tempo. Un patrimonio del Napoli da sfruttare e tenere in debita considerazione”.

