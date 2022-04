Calciomercato: rifiutata un’offerta da 100 milioni per Osimhen

Il Newcastle avrebbe ricevuto la comunicazione che Victor Osimhen non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi al club inglese. I magpies avrebbero fatto un’offerta di 100 milioni di euro lo scorso gennaio ma stando a quanto riferito dal giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, la volontà del giocatore è stata di rimanere a Napoli, la metà non gli sarebbe gradita ed è improbabile che ci si possa trasferire in futuro.