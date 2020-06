Napoli arrivato all’Olimpico, la squadra sul prato dell’Olimpico [FOTO]

Il Napoli sul prato dell’Olimpico

Come pubblicato dall’account ufficiale Twitter del Napoli, i giocatori in questo momento sono sul prato dell’Olimpico per testare il campo. Manca davvero poco alla finale di Coppa Italia, come testimoniato dalle foto pubblicate.

FOTO

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus, Mertens festeggia il rinnovo con delle scarpette particolari

Umberto Chiariello: “Gattuso sa di dover affrontare tanti campioni, ma il Napoli ha un’anima”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, risalgono contagi 329 più di ieri