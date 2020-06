Umberto Chiariello: “Gattuso sa di dover affrontare tanti campioni, ma il Napoli ha un’anima”

Umberto Chiariello sulla finale di Coppa Italia

Nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show è intervenuto Umberto Chiariello con il consueto EditoNapoli. Ecco quanto dichiarato:

“Poche ore all’inizio della gara, nonostante Spadafora, presidenti, Gazzetta dello Sport, gruppo Cairo, Cellino, questa sera il Napoli scende in campo per provare ad alzare un trofeo. Gattuso sa di avere di fronte campioni di primissima fascia, ma il Napoli forse ha più anima, più fame. A volte la fame, la voglia, l’organizzazione, sovvertono i valori tecnici. Questa sera in gara secca vale tutto, il Napoli può alzare una coppa“.

