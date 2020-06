Fedele: “Mertens alla Juve farebbe panchina, Dybala molto meglio di Insigne”

Enrico Fedele su Mertens

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live. Al centro del suo intervento, le differenze tra Napoli e Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Quanti giocatori di questo Napoli sarebbero titolari nella Juventus? Coredo che, avendo già esterni di valore, non ne servirebbero. emmeno Mertens avrebbe spazio? Non sarebbe il centravanti titolare nella Juve. Koulibaly ci può giocare, su questo non c’è dubbio. Insigne? No, è al posto di chi, di Dybala? Io non lo farei. Demme al posto di chi, di Bentancur?! Zielinski e Fabian? Forse uno dei due, magari il polacco: spaccherebbe al posto di Ramsey. Di Lorenzo al posto di Danilo? No, perché c’è anche Cuadrado. Nel complesso, ne vedo uno solo da Juve: Koulibaly”.

