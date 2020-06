Maifredi attacca: “Bentancur un fuoriclasse, il Napoli deve aver paura della Juve”

Gigi Maifredi su napoli-Juventus

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, è intervenuto Gigi Maifredi ex allenatore della Juventus. L’ex bianconero ha analizzato la finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus, non senza qualche polemica. Ecco quanto dichiarato:

“Quando giochi una finale ad ali livelli come questa la cosa fondamentale è avere attaccanti di qualità capaci di decidere le partite con le loro giocate. Da questo punto di vista la Juve è sicuramente avvantaggiata avendo uno giocatori più forti al mondo come Ronaldo, senza dimenticare Dybala e Douglas Costa. Demme? Mi aspetto grande equilibrio nella fase mediana del campo ma i giocatori della Juventus sono più abituati a disputare certe sfide e questo fa pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri che in quanto ad esperienza di sfide ad alto livello sono sicuramente più pronti. Credo siano più i giocatori del Napoli a dover stare attenti a quelli della Juventus, i bianconeri possono contare in questo momento su un Bentancur in grandissima condizione. Questo è un giocare che già a diciassette anni giocava a livelli altissimi, gli manca davvero poco per diventare un fuoriclasse. Credo sia lui a poter fare la differenza nella gara di questa sera”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli arrivato all’Olimpico, la squadra sul prato dell’Olimpico [FOTO]

Napoli-Juventus, Mertens festeggia il rinnovo con delle scarpette particolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus, bollettino del 17 giugno – lieve risalita dei contagi