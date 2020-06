Juventus, De Ligt: “Partita importante, le finali si vincono!”

De Ligt nel pre-partita

Nel pre-partita della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, ai microfoni della Rai è intervenuto De Ligt. Ecco quanto dichiarato:

“E’ una finale e le finali vanno vinte, è una partita molto importante. Ronaldo e i rigori? Conosco Cristiano e se in un match non gioca al massimo in quella successiva diventa due volte più bravo”.

