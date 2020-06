Maksimovic: ” Troppi errori in uscita, possiamo far male alla Juventus”

Maksimovic alla fine della prima frazione

Al termine del primo tempo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, Nikola Maksimovic ha così dichiarato ai microfoni della Rai:

“Abbiamo iniziato con difficoltà, ma poi pian piano siamo riusciti a fare meglio. Sbagliamo troppi passaggi in uscita, dobbiamo fare più attenzione perchè loro pressano alti. A fine primo tempo abbiamo dimostrato che possiamo far male alla Juventus, ma serve concentrazione per tutti i 90 minuti.”

