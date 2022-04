Napoli-Fiorentina, Italiano costretto a rinunciare a due giocatori

Per Napoli-Fiorentina Vincenzo Italiano è costretto a rinunciare a due giocatori a causa di due infortuni.

Napoli e Fiorentina sono sempre più pronti per la sfida prevista allo Stadio Maradona. È giunto dunque il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda i giocatori da convocare. Vincenzo Italiano dovrà sfortunatamente fare a meno di due uomini, in quanto entrambi devono ancora riprendersi totalmente dopo un infortunio.

A tal proposito è intervenuto il quotidiano Repubblica:

“Nella linea a quattro ci saranno anche Biraghi a sinistra e Venuti a destra. Odrionzola, così come Bonaventura a centrocampo, non saranno a disposizione. «Non stanno ancora bene – ha spiegato il tecnico italiano al media ufficiale del club- Sono ancora alle prese con due infortuni fastidiosi».

